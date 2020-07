Баскетбол Страхотен трансфер за Барселона 09 юли 2020 | 13:24 Прочетена 289 0



Initial agreement with @Nick_Calathes15 through to 2023



The Greek point guard will join the club pending a medical on Friday



https://t.co/PI7XL9v9cC



#ForçaBarça! pic.twitter.com/kRQIIiPQt7 — Barça Basket (@FCBbasket) July 9, 2020 31-годишният плеймейкър пристига от Панатинайкос, където игра в последните пет години, превръщайки се в един от най-добрите пойнт гардове в Европа. Така той се събира отново в един отбор с Ясикевичус, с когото играха два сезона в "детелините" през 09/10 и 11/12.



OFFICIAL: Nick Calathes signs three-year deal with FC Barcelona — Emiliano Carchia (@Carchia) July 9, 2020



1