Гард на Сан Антонио дарява заплатата си на BLM организациите

Гардът на Сан Антонио Спърс Пати Милс обяви, че ще дари цялата си заплата от рестарта на НБА за три благотворителни каузи, свързани с борбата срещу расизма. Лигата ще се поднови на 30 юли в Орландо, а за срещите на Спърс там австралиецът трябва да получи 1 017 818 долара.



Spurs guard Patty Mills says he is donating his remaining NBA salary of $1,017,818.54 in Orlando to Black Lives Matter organizations. pic.twitter.com/ugPwExNebM — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2020 "Горд съм да ви кажа, че всеки цент от тези осем мача, които ще играем, което за мен означава 1 017 818 долара и 54 цента, ще го даря на "Black Lives Matter" Австралия, "Black Deaths in Custody" и на кампанията "We Got You", посветена на борбата с расизма в спорта в Австралия", каза Милс във видео, публикувано в сайта на "шпорите".



Заплатата на Милс за сезон 2019/2020 е приблизително 12.4 милиона долара. 31-годишният австралиец има средни показатели от 11.7 точки, 1.8 асистенции и 1.6 борби за 63 мача 0



