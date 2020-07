НБА Бруклин си осигурява още един реализатор 09 юли 2020 | 10:48 Прочетена 196 0



Crawford reached agreement with the Nets, and Beasley is progressing toward a contract to provide Brooklyn with two accomplished veterans in NBA restart. Beasley also has a strong relationship with Kevin Durant. https://t.co/Dau3PVhSJw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2020 31-годишният Бийзли има 10 сезона зад гърба си в НБА, като за последно бе съотборник на ЛеБрон Джеймс в Лос Анджелис Лейкърс. Преди това крилото носи екипите на Маями, Минесота, Финикс, Хюстън, Милуоки и Ню Йорк, а общо в Лигата е участвал в 609 двубоя, в които оставя средно по 12.4 точки и 4.7 борби на мач.



MICHAEL. BEASLEY. IS. BACK



Ръководството на Бруклин работи по осъществяването на сделка с още един точконосител. След привличането на Джамал Кроуфърд, "мрежите" ще прибавят към състава си за рестарта на сезона и бившия №2 в Драфта Майкъл Бийзли, съобщава Шамс.



