ММА Майк Пери нокаутира възрастен мъж в ресторант 09 юли 2020 | 09:28 Прочетена 119 0



копирано



Боецът на UFC в полусредна категория Майк Пери явно е взел пример от Конър Макгрегър и се забърка в голям скандал. Пери влязъл в спор с възрастен мъж в ресторант и нещата бързо ескалирали. Появи се видео в социалните мрежи, на което двамата си крещят и Майк удря възрасния човек, който пада в нокаут.



Властите в Тексас потвърдиха, че мъж отговарящ на описанието и данните на Пери участвал в скандала. Той бил разпитан, но не бил арестуван и сега ще трябва да се яви пред съда, където го чака глоба от 500 долара. Очевидец споделя пред TMZ, че възрастният мъж бил закаран в болница, а Пери пил алкохол и ударил служител на ресторанта, след като го помолил да напусне.

View this post on Instagram A post shared by Joe Devlin (@mma_fightnightlive) on Jul 8, 2020 at 6:15pm PDT Това не е първата такава изцепка на Пери, който преди време отново нокаутира мъж след кавга на улицата. В социалните мрежи феновете заляха Пери с критика, който наистина показва отвратително поведение за професионален ММА боец.



mma.bg

Майк Пери нокаутира възрастен мъж в ресторантБоецът на UFC в полусредна категория Майк Пери явно е взел пример от Конър Макгрегър и се забърка в голям скандал. Пери влязъл в спор с възрастен мъж в ресторант и нещата бързо ескалирали. Появи се видео в социалните мрежи, на което двамата си крещят и Майк удря възрасния човек, който пада в нокаут.Властите в Тексас потвърдиха, че мъж отговарящ на описанието и данните на Пери участвал в скандала. Той бил разпитан, но не бил арестуван и сега ще трябва да се яви пред съда, където го чака глоба от 500 долара. Очевидец споделя пред TMZ, че възрастният мъж бил закаран в болница, а Пери пил алкохол и ударил служител на ресторанта, след като го помолил да напусне.Това не е първата такава изцепка на Пери, който преди време отново нокаутира мъж след кавга на улицата. В социалните мрежи феновете заляха Пери с критика, който наистина показва отвратително поведение за професионален ММА боец. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 119

1