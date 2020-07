Балкан научи четирите си възможни съперника в първия кръг на Шампионската лига

Ясни са четири от възможните съперници на Балкан в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това ще бъдат един от следните добре познати отбори на Балкан - Клуж Напока (Румъния), Цмоки Минск (Беларус), Керавнос (Кипър) или Бакен Беърс (Дания). Три от тях вече са били съперници на българския шампион във ФИБА Къп. Ясно е, че Балкан ще бъде домакин в първия двубой на 15 септември, тъй като ще бъде непоставен в жребия на 15 юли. 16-те отбора, които ще играят квалификации за Шампионска лига, ще бъдат разпределени в 4 урни по 4. Те ще играят във формат на разменено домакинство. Балкан попада в трета урна, като отборите от 2 и 3 урна ще бъдат изтеглени един срещу друг. Същото ще се повтори за отборите от урна 1 и 4.

The Official Draw Ceremony for the 2020-21 #BasketballCL Qualification Rounds and Regular Season will take place on Wednesday July 15!