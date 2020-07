На този ден: 10 години от "Решението" на ЛеБрон Джеймс

На 8 юли 2010-а суперзвездата на Кливланд Кавалиърс ЛеБрон Джеймс реши да напусне родния си клуб и да се събере заедно с Дуейн Уейд и Крис Бош в Маями Хийт, формирайки "Голямото трио". Намеренията на Джеймс са официализирани в специално телевизионно предаване, наречено "Решението", в което настоящият трикратен шампион от НБА обявява къде ще продължи кариерата си.

"През тази есен ще пренеса талантите си в Саут Бийч и ще се присъединя към Маями Хийт. Имам чувството, че това решение ще ми даде най-добрата възможност да печеля в продължение на няколко години, а не само в редовния сезон или просто в пет мача поред или три мача поред. Искам да печеля титли. И имам чувството, че мога да го направя точно там", казва Джеймс в предаването.

#OTD in 2010, @KingJames made The Decision and the rest is history pic.twitter.com/4FlJZKfbE5