Удължават срока за записване за първия турнир от завръщането на WTA

Женската тенис асоциация (WTA) подновява професионалния сезон на 3 август с турнира от сериите WTA International в Палермо. Организаторите обявиха, че удължават срока за записване с една седмица до 13 юли, за да могат повече тенисистки да преценят дали да се включат.

The deadline for sign-ins to the 31st Palermo Ladies Open has been set to next Monday, July 13. The @WTA decided to concede one more week for players to decide whether they’ll take part in the tournament.