Денвър намери заместник на Карнишовас на позицията ГМ

Ръководството на Денвър Нъгетс повиши Калвин Бут в генерален мениджър. 44-годишният специалист е трети сезон в клуба, след като през 2017 г. започна като асистент. Той заменя Артурас Карнишовас, който през април напусна Денвър, за да поведе Чикаго Булс.



We have officially named Calvin Booth as our new General Manager! #MileHighBasketball pic.twitter.com/mdR9jix7i4