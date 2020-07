Баскетбол Барселона сбъдва мечтата на Пау Гасол 08 юли 2020 | 13:24 Прочетена 211 0



According to @carrusel, Barcelona is in advanced talks with Pau Gasol for a potential two-year deal.



Earlier today, the club’s president had stated that he’d love to bring Pau back. — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) July 7, 2020 Гасол започва да играе в Барселона на 16-годишна възраст, като две години по-късно, през 1998-а, прави дебюта си за мъжкия тим. В тригодишната си кариера с каталунците печели два пъти Лига Ендеса и вдига веднъж Купата на Краля, а в индивидуалната му визитка личат две MVP награди - по една от испанското първенство и Купата.



Pau Gasol is in ‘advanced talks’ on a potential deal to return to FC Barcelona, per La Resistencia del Palau



(h/t @Sportando ) pic.twitter.com/fx0ZvB454G — NBA Central (@TheNBACentral) July 7, 2020 Избран е под №3 от Атланта Хоукс в Драфт 2001 на НБА, но заради сделка между "ястребите" и Мемфис, Гасол отива при "гризлитата". В Тенеси се подвизава в следващите седем години, преди да дойдат шампионските години в ЛА Лейкърс заедно с Коби Брайънт пред 2009-а и 2010-а. След това играе в Чикаго Булс, Сан Антонио Спърс и Милуоки Бъкс. Великата кариера на легендарния Пау Гасол най-вероятно ще приключи там, откъде всичко започна - в Барселона. 40-годишният ветеран и каталунският клуб са в напреднали разговори за постигането на сделка, която ще задържи двукратния шампион от НБА за следващите две години в "лос кулес", твърди радио Cadena Ser. Преди няколко седмици трикратният златен медалист от ЕвроБаскет призна, че мечтае да завърши кариерата си в Барселона.Гасол започва да играе в Барселона на 16-годишна възраст, като две години по-късно, през 1998-а, прави дебюта си за мъжкия тим. В тригодишната си кариера с каталунците печели два пъти Лига Ендеса и вдига веднъж Купата на Краля, а в индивидуалната му визитка личат две MVP награди - по една от испанското първенство и Купата.Избран е под №3 от Атланта Хоукс в Драфт 2001 на НБА, но заради сделка между "ястребите" и Мемфис, Гасол отива при "гризлитата". В Тенеси се подвизава в следващите седем години, преди да дойдат шампионските години в ЛА Лейкърс заедно с Коби Брайънт пред 2009-а и 2010-а. След това играе в Чикаго Булс, Сан Антонио Спърс и Милуоки Бъкс. 0



