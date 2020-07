Локомотив (Пловдив) Крушарски: Нека не всяваме паника! За титла ще ни трябва троен бюджет 08 юли 2020 | 11:53 Прочетена 1538 0



копирано

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски заяви на пресконференция в Пресклуб "България" амбициите и целите на отбора за следващия сезон. Той обяви дали пловдивчани ще се борят за шампионската титла в страната и при какви условия ще стане това.



„Надграждаме и това е показателно. За догодина нашия план е ясен – стъпка нагоре. Да надграждаме и да вървим към по-високи успехи. Сега гледаме към европейските турнири и това ще е показателно за работата, която сме свършели тази година. Три кръга напред да стигнем и да си изпълним целта“.



„За шампионска титла – има една песен „Не всичко е пари“. Действително обаче трябват малко повече. Няма да пазаруваме на едро от супермаркета. Без сериозни попълнения. Имаме цел, но тя не е на всяка цена. Знам къде ни ми е мястото. Няма да се оставим да сме последен вагон. Това трябва да е ясно“.



„Не се отказваме и не се предаваме. Има отпускане след Купата, то е очевадно. Ще се стегнем за тези два мача и трябва да ги вземем“.



„Два отбора са ни дразнители - ЦСКА и Левски и Лудогорец, но тях ги надиграваме няколко пъти. Видяхме нашия втори ешалон срещу техния първи. Пак ще кажа за шампионската титла – трябва да имаме 22 човека на еднакво ниво. За това обаче ще трябва бюджет два или три пъти по-големи. ЦСКА и Левски са ни в кърпа вързани, така че няма какво да говорим“, заяви Крушарски.



„Коронавиус можем да хванем и сега. Правихме последния тест след ЦСКА. Нека се направят тестовете, да изчакаме да излязат резултатите и тогава ще видим. Да не бързаме, да не всяваме паника. Аз вчера си направих, всички са направили тестове“.



„Интерес има всеки ден. Всеки ден се обаждат разни лешояди. Виждате какво става със Славия. В нашия клуб сме забранили думата мениджър. Мениджър на юношите ни са клуба. Голяма част от нашите са без мениджъри, дори и Умарбаев. Тази пандемия е по-опасна от коронавируса. Те само мътят главата на момчетата. Криптовалути им дават. После се чудим защо е бил горе, а после е паднал долу. Той го лъже и му взима от заплатата. Конкретно нямаме нито една оферта още за нито един футболист. С мениджъри ние не преговаряме. Преговаряме директно с футболистите. Мениджър на всички ще е клубът. Ние ще заложим на селекция от български футболисти, които искат да играят и да се доказват. Не да използват рекламната агенция Локомотив и да забравят за какво са дошли“.



„Аз го казах в прав текст – попитах треньора дали има разговори с Марселиньо. Не сме от максималистите, имаме таван на заплатите“.



„Не може една заплата на един футболист да е 30 пъти над една заплата на обикновен работник. Футболиста има 10, 15 години да си изкара парите. Трябва да направят като Гонзо – да отидат във Франция и да си изкараш парите. В България аз не виждам кой ще извади пари да даде 50 хиляди лева заплата. Ако е под 15 хиляди евро разговор въобще няма. Трябва да се борят, да ги види някой да дойде да ги вземе. Това е истината“, заяви Крушарски. 30 кръг, четвъртък 9 юли efbet Лига Локомотив (Пловдив) 20:30 предстои ЦСКА-София 1 x 2 титуляри състав детайли статистика класиране залози efbet Лига М П Р З Г точки 1 Лудогорец 29 20 9 0 55:15 (40) 69 2 Левски 29 15 8 6 49:25 (24) 53 3 ЦСКА-София 29 14 11 4 45:21 (24) 53 4 Славия 29 15 7 7 39:29 (10) 52 5 Локомотив (Пловдив) 29 14 8 7 50:32 (18) 50 6 Берое 29 15 1 13 48:38 (10) 46 Квалификации ШЛ

Квалификации ЛЕ

Бараж Маркет over under both_score double_chance 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 1.12 1.55 2.6 5.5 12.25 Виж още 0.5 1.5 3.5 4.5 6.5 2.4 1.18 1.06 Виж още no yes 1.75 2.2 Виж още 12 1x x2 1.4 1.55 1.4 Виж още 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1538 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1