Талант №1 на родния волейбол ще играе във френски гранд

La jeune et grande internationale bulgare Aleksandra Georgieva (1m95 - 18 ans) rejoint les troupes du Volero Le Cannet en remplacement de l’attaquante-receptionneuse Oleksandra Bytsenko. Malgre son jeune age, elle arrive aureolee de multiples distinctions telle que meilleure marqueuse et meilleure A/R des championnat d’Europe U17 2018. #Volley #VolleyBall #volleygirls #volleypro #volleyball_player #volleyballplayer #volleyplayer #player #volleyballgame #volleyballislife #volleyballfamily #volleyballclub #sport #sportif #recrutement #volleyballlovers #volleyaddict #volleyaddicted #Volleyismylife #blockout #FranceVolley #LigueA #LNV #transfert #volleygirls #Francevolley #volleyfrance

