БГ Футбол Божинов: Ексклузивно - няма да спирам с футбола 07 юли 2020 | 17:12



View this post on Instagram VAIIII CARICOOOOO!!!!! A post shared by Valeri Bojinov (@valeribojinov86) on Jul 7, 2020 at 6:28am PDT

"Ексклузивно е, че няма да спирам с футбола. Това ще стане, когато аз реша и преценя. Когато дойде моментът, ще го кажа на всички. Нямам намерение да приключвам. Чувствам се добре, щастлив и спокоен. Наслаждавам се на футбола. Искам да благодаря на хората в Италия да се завърна след дълго отсъствие от тукашните терени. Не знам откъде излизат тея информации, че ще спирам с футбола и е малко смешно. Ще продължа да играя, докато аз реша. Да спрем с всякакви спекулации и измислици. Цар футбол ми е дал много и ще продължава да ми дава", каза Божинов. Валери Божинов използва социалните мрежи, за да заяви, че няма никакво намерение да спира с футбола, каквато информация се бе появила по-рано днес. Нападателят заяви, че се чувства щастлив и не възнамерява да спира с играта.

