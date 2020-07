Тенис Тийм: Трябва да жертваш добро класиране на US Open за "Ролан Гарос" 07 юли 2020 | 16:08 - Обновена Прочетена 200 0



копирано

Световният номер 3 Доминик Тийм изрази съмнение, че за тенисистите ще бъде възможно да се представят на еднакво високо ниво в оставащите два турнира от “Големия шлем” “Ролан Гарос” и US Open. Заради пандемията на новия коронавирус събитието в Ню Йорк е насрочено за 31 август - 14 септември, а на 27-ми септември започва “Ролан Гарос”. “Изглежда невъзможно да се представиш добре и в двата турнира. Явно ще трябва да жертвам добро класиране в Ню Йорк за по-голям шанс в Париж. Но се надявам US Open да се проведе, ще видим дали правителството на САЩ ще каже, че всичко е безопасно, защото това е най-важното. Иначе за мен ситуацията е печеливша, защото дори да отпадна през първата седмица в Ню Йорк, ще се кача на самолета и ще участвам на турнира в Кицбюел. Много е хубаво, че “Ролан Гарос” ще се проведе, като няма значение дали през май или през октомври. THIEMs7 tournament to kick off tomorrow.



Players arrive in Kitzbühel. All 60 tests for Covid-19 are negative.



Thiem: "It's just fantastic to be back. I'm looking forward to seeing the other players again. Most of them, I haven't met since March in Indian Wells."



: THIEMs7 pic.twitter.com/0ZGpLr8VwS — Florian Heer (@Florian_Heer) July 6, 2020 Не разбрах защо хората критикуват Новак Джокович и Александър Зверев, за мен е прекално низко да го правя”, коментира Тийм, който днес започна демонстративния си турнир Thiem’s 7 именно на кортовете в Кицбюел.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 200

1