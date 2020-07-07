Ивайло Стоянов ще свири Локо (Пловдив) - ЦСКА-София

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БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС определи Ивайло Стоянов за главен арбитър на двубоя от XXX кръг на Първа лига между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА-София. Мачът е в четвъртък (9 юли) от 20:30 часа на стадион "Локомотив" в гр. Пловдив.
Асистенти на Стоянов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Джугански, а четвърти рефер ще е Георги Николов. Мартин Богдев е назначен за съдийски наблюдател на срещата.
Съдийски назначения за мачовете от 30-ия кръг в efbet Лига:
6 юли 2020 г. Понеделник 21:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Дунав
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Валери Николов Цветков
7 юли 2020 г. Вторник 18:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Йордан Динков Сталев
7 юли 2020 г. Вторник 21:00 ч.
ПФК Ботев - ФК Етър
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Радан Василев Мирянов
8 юли 2020 г. Сряда 18:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Генов Нарлев
8 юли 2020 г. Сряда 21:15 ч.
ПФК Берое - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Крумов Виделов
9 юли 2020 г. Четвъртък 20:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Мартин Живков Богдев
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