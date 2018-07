Любо Ганев: Като хванеш някоя жена за дупето, се чувстваш повече мъж

Бившата звезда на националния отбор по волейбол Любо Ганев управлява "Ремикс България" ООД. Фирмата е представител на италианската компания за автомобилни газови уредби на метан BRC. Поканихме Любо за гост в рубриката "До стената". "Е, как. Щом е за майтап, винаги", отговори той.

1. Кой е най-големият ви порок?

- Казвам винаги това, което мисля. Може някой път да е хубаво, друг път лошо. Но лошото не го помня.

2. Оценете уменията си в леглото по десетобалната система?

- Тука ме хванахте. Не знам някой да се е оплакал. Да кажем 9. Срещал съм обаче жени, които оценявам с 10.

3. Бихте ли се подложили на пълна промяна?

- Да стана по-висок ли? По-скоро не.

4. Кой ви пере чорапите?

- Давам ги за пране или вкъщи в пералнята. Но не аз.

5. Най-лудото нещо, което сте готов да направите за една жена?

- Да й предложа да се омъжи за мен. По-лудо няма.

6. Глория или Ивет Лалова?

- Ивет. Аз съм спортен човек.

7. Какво предпочитате - боксерки или слипове?

- Слипове задължително. По-удобно ми е.

8. Ставате ли за лидер?

- Не мога да кажа аз. Питайте тези, които трябва да водя. За да си лидер, трябва да умееш да водиш някого и той да ти вярва.

9. Коя е най-съблазнителната част на жените?

- Дупето. Като го хванеш, имаш чувството, че си повече мъж.

10. Има ли човек, когото обичате повече от себе си?

- Не бих казал, че се обичам. Иначе обичам много хора - близки, приятели. Всеки по различен начин.

11. Какво правите, за да ви забележат?

- Просто така си ходя.

12. Приемливо ли е мъж да гледа футбол в женска компания?

- Ами, ако жените не стават за нищо друго, нека гледат.

13. На какво ви научи вашата баба?

- Не знам на какво. Може би да бъда винаги себе си.

14. Коя е най-великата песен за всички времена?

- We are the champions на "Куин".

15. Последният филм, който сте гледали?

- "Рамбо", последната част.

16. Знаете ли колко килограма точно тежите? Пазите ли диети?

- Между 150 и 160 кг. Сега теглото ми се променя по-малко. Като спортист бях между 110 и 130 кг. Пазя само ананасова диета. Знаете ли я? По 5 пъти на ден ям всичко без ананас.

17. Най-глупавият съвет, който сте получавали?

- Да внимавам какво правя. Стори ми се глупав, защото, щом правя нещо, значи го искам.

18. Каква е тактиката ви, когато сте влюбен?

- Няма тактика. Просто атакуваш.

19. Кое шоу е по-интересно - на Слави или на Азис?

- При Азис вече бях, Слави още не ме е канил. Шоуто му малко се поизтърка, но не казвам, че на Азис е по-интересно.

20. Защо е различно отношението към гейовете и лесбийките?

- Да видиш лесбийки, е красиво. Като срещна гейове, ми става гадно.

21. Мъжете или жените са по-големи клюкари?

- Жените.

22. Възможно ли е да забогатееш честно и как?

- Разбира се. Стига да имаш желание за работа и да не се предаваш лесно.

23. Кой е най-красивият град в България?

- Велико Търново. Много ми харесват старите квартали и крепостта Царевец.

24. Бихте ли емигрирали и защо?

- Не. В България се чувствам най-добре.

25. Какъв е алкохолният ви рекорд?

- Аз не пия много. Само от време на време по една чашка.

НА МАЙТАП

1. Какво ще направите, ако видите застрашено от изчезване животно да яде застрашено от изчезване растение?

- Не съм чувал за застрашени растения, затова нищо няма да правя.

2. Щом любовта е сляпа, защо еротичното бельо е толкова популярно?

- За да има за какво да си харчат парите жените.

3. Американците хвърлят ориз на сватбите, а азиатците?

- Те го ядат. Казват, че третата световна война ще избухне, когато разберат, че са яли само гарнитурата.

4. Как са се озовали по местата си табелите с надпис "Не гази тревата"?

- Сигурно някой я е смачкал.

5. Щом за тефлона не залепва нищо, как тефлонът залепва за тигана?

- Тиганът е специална технология.

6. Диетичната кока-кола води ли до отслабване?

- А, не пия такава. Само от нормалната.

7. Каква е скоростта на тъмнината?

- Бърза.

8. Ако денонощните магазини са отворени 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, защо имат ключалки на вратите?

- Да не ги оберат, когато ги зареждат.

9. Защо, когато мъж говори мръсотии на жена, е сексуална обида, а когато жена говори мръсотии на мъж, е 12 импулса на минута?

- Телефонен секс, какво да го правиш.

10. Можеш ли да си насаме с още някого?

- Може, но само с близък.

БЛИЦ

Вие сте... висок.

Любовта е... страхотна.

Жените са... обект на желание.

Щастието е... всичко.

Сексът е... най-важното.

Спортът е... удоволствие.

Приятелството е... завинаги.

Предателството е... най-лошото.

Бракът е... стратегия за секс.

Изневярата... добре дошли в клуба.

Цветан Ламбрев "7 дни спорт"

сн. Булфото