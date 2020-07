Бейзбол МЛБ стартира ударно: НЙ Янкис гостува на шампиона 07 юли 2020 | 09:21 Прочетена 11 0



Всички останали тимове ще открият своя сезон на 24 юли, за когато има насрочени 13 мача, включително първият на новия стадион на Тексас Рейнджърс "Глоуб Лайф Фийлд" – срещу Колорадо Рокис. В условията на пандемия всеки от 30-те клуба ще изиграе само по 60 мача вместо обичайните 162, като ще срещне само съперници от своята дивизия и от географски аналогичната дивизия в другата лига.



Редовният сезон ще приключи на 27 септември, когато всички 15 мача ще започнат в един и същи час – 15:00 източноамериканско време (22:00 ч. в България), с цел евентуално запазване на интригата за схемата на плейофите до последния момент. Форматът на елиминациите се запазва в обичайния си вид с 10 отбора – по три дивизионни шампиона в Американската и Националната лига плюс два "уайлд кард" тима за всяка лига.



"Като виждаме програмата, става малко по-реално – коментира мениджърът на Синсинати Редс Дейвид Бел. – Сега всички може да започнем да планираме по-конкретно, да имаме представа как ще се развие животът ни и къде ще бъдем през следващите няколко месеца. Вече е доста по-реалистично. Хей, ами това ще се случи само след около две седмици!"



ОТКРИВАНЕ НА СЕЗОН 2020 В МЛБ



23 юли

Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Янкис

Лос Анджелис Доджърс - Сан Франциско Джайънтс



24 юли

Ню Йорк Метс - Атланта Брейвс

Синсинати Редс - Детройт Тайгърс

Тампа Бей Рейс - Торонто Блу Джейс

Филаделфия Филис - Маями Марлинс

Чикаго Къбс - Милуоки Бруърс

Кливланд Индиънс - Канзас Сити Роялс

Бостън Ред Сокс - Балтимор Ориолс

Тексас Рейнджърс - Колорадо Рокис

Чикаго Уайт Сокс - Минесота Туинс

Сейнт Луис Кардиналс - Питсбърг Пайрътс

Сан Диего Падрес - Аризона Дайъмъндбекс

Хюстън Астрос - Сиатъл Маринърс

Оукланд Атлетикс - Лос Анджелис Ейнджълс



