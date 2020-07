Официално: АТР с важна промяна в ранкинг системата

Мъжката тенис асоциация (АТР) обяви важна промяна в ранкинг системата с оглед на трудностите, които имаше в провеждането на професионален тенис през 2020 година досега.

Ранкинг системата вече ще обхваща период от 22 месеца, а не 1 година, както беше досега. Точките на играчите ще се изчисляват на база 18-те им най-добри резултата между март 2019-а и декември 2020-а.

Така ще се избегнат наказания за играчите, които няма да могат или няма да искат да участват в оставащите до края на сезона турнири, подновяващи се на 14 август във Вашингтон.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.



The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.