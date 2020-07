Тенис Тенисист изригна срещу бащата на Циципас, нарече го глупав 06 юли 2020 | 15:03 - Обновена Прочетена 533 0



Well that escalated quickly @moutet99 takes aim at Apostolos Tsitsipas and things get heated in a hurry at #UTShowdown pic.twitter.com/L5RkRkoI6m — Tennis Majors (@Tennis_Majors) July 5, 2020 "Говоренето му не е разрешено, това не е феърплей", изригна Муте, още докато мачът вървеше (при 10:5 за Циципас в четвъртата четвърт). Французинът обвини бащата на гръцкия талант в неспортсменско поведение, а Циципас отговори: "Не ми пука". Муте посочи, че собственият му треньор не говори, защото уважава съперника, но Циципас не беше съгласен.



По време на решаващата последна част (т. нар. "внезапна смърт") Муте изригна и срещу съдията, а след края на мача двамата коментираха инцидента.

...and the drama continues #UTShowdown | @moutet99 @StefTsitsipas pic.twitter.com/WcP2A8HwLl — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 5, 2020 Муте: "Цял живот е такъв. Не говоря за Стефанос, защото той е добро момче. Но бащата е глупав. Всички мислят, че е глупав. Дали не е трябвало да реагирам така? Може би, но той ме вбеси, през цялото време говореше, докато сервирах. Говореше на Стефанос докато аз сервирах. Този човек ме вбеси, трябва да го кажа, поведението му е неуважително. Аз уважавам всички момчета, но него не го е грижа, той мисли само за себе си, това е".



Циципас: "Вижте, това се е случвало и в миналото. Не искам да казвам повече. Не разбирам защо това трябва да е проблем. Баща ми се опитва да ме окуражава преди сервиса и не прекъсва съперника ми. Протвиникът ми прави от мухата слон. Когато играя, половината треньори надъхват играчите си и пляскат с ръце преди да сервирам. Не виждам проблем с това.



