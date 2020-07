Скоулс: Магуайър се нуждае от по-бърз партньор в защита

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс заяви, че "червените дяволи" се нуждаят от още един по-бърз защитник, който да партнира на капитана Хари Магуайър , за да се заздрави още повече защитата на отбора.Въпреки че се наблюдава подобрение в играта на Юнайтед след подновяването на сезона, Магуайър бе на няколко пъти критикуван за грешките си в защита. Скоулс, който прекара 20 години в клуба от Манчестър, вярва, че на англичанина му е нужен по-бърз партньор в отбрана, за да могат "червените дяволи" да се конкурират с Ливърпул за титлата следващия сезон.

"Има голяма празнина за запълване, няма две мнения по това. Разликата в точките е просто абсурдна и качествата на Мачестър Сити са очевидни и могат да се видят от всички", заяви пред BBC Radio Fivе Скоулс. "Не мисля, че Юнайтед е чак толкова далече. Знам, че говорихме за 5 или 6 нови попълнения, но смятам, че 2 или 3 са достатъчни. Трябва да търсят централен нападател, който наистина да е качествен и да умее да отбелязва голове, и централен защитник, който да играе до Магуайър. Виктор Линдельоф се справя добре, но мисля, че при липсата на скорост на Магуайър, той лесно може да бъде подминат. Ако Хари има до себе си наистина доминантен защитник като Рио Фърдинанд или Яп Стам, който да умее да тероризира нападателите, ще е наистина в полза на отбора".

