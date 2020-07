НБА Девин Букър също е в полезрението на Никс 05 юли 2020 | 18:52 - Обновена Прочетена 92 0



Devin Booker could emerge as a trade target for the New York Knicks, per @NYPost_Berman



"...since Leon Rose was hired as president, the player to watch out for most is Suns combo guard Devin Booker, according to league sources." — NBA Central (@TheNBACentral) July 4, 2020 Букър е сред най-добрите млади гардове в Лигата, като през настоящия сезон се доказа и като плеймейкър. Възпитаникът на колежа Кентъки записва средно по 26.1 точки, 4.2 борби и 6.6 асистенции до спирането на сезона, но отборът му за поредна година разочарова с представянето си. Всъщност "слънцата" все още имат шанс да попаднат в плейофите, но той не изглежда никак голям, тъй като изостават с 6 победи от Мемфис.



Новият собственик на Ню Йорк Никс Лион Роуз ще трябва да използва всичките си връзки, създадени през кариерата си на спортен агент, за да измъкне организацията от пропастта. Източници от Лигата са съобщили на New York Post, че звездата на Финикс Девин Букър е основната цел на Роуз и Никс. Президентът се познава много добре с 23-годишния стрелец, тъй като в миналото му е бил агент.



