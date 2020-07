Волейбол Най-скандалният волейболист Алексей Спиридонов: Руските треньори се боят да ме вземат 05 юли 2020 | 17:23 - Обновена Прочетена 75 0



След края на сезона Спирик, който е известен със своите многобройни изцепки на терена и извън него (рекордьор в Суперлигата на Русия по получени картони и известен хулиган в Twitter), се оказа непотребен за руските клубове и за първи път ще играе зад граница.

View this post on Instagram [TRANSFERI] Alexey Spiridonov novi lan ekipe Olympiacosa #volleyball #volleyballplanet #volleyballtransfer #transfernews #transfermarket #volleyballnews A post shared by Volleyball Planet (@volleyballplanet2020) on Jul 2, 2020 at 5:04am PDT

Агентът на Спиридонов Дмитрий Резванов през юни отбеляза, че води преговори с клубове от Италия, Турция, Гърция и Полша. В следващия сезон победителят в Световната лига ще играе за Олимпиакос.

За последно двама руски волейболисти играха в шампионата на Гърция Леван Каландадзе (Ираклис - 2016/17) и Дмитрий Илиных (ПАОК - 2019/20).



– Алексей, защо за Вас не ке намери отбор в Суперлигата на Русия?

– Навярно, руските треньори се боят да ме вземат. Някои от тях не обичат играчи, които имат своя гледна точка. При това те дори не гледат игровите качаства.



– Говори се, че финансовите Ви изисквания не са малки.

– Има клубове, има агенти - те знаят различни цени.



– Изминалия сезон и за Вас, и за Урал не бе най-удачният…

– Това беше ужасен сезон.



– Защо ?

– Получи се неудачна селекция. Беше нов млад треньор . Той събра звезди, но не можа да създаде колектив.



– Константин Сиденко също не остана във възторг от поведението на някои играчи, “които са му забили нож в гърба”. Той каза, че волейболистите не са играли за треньора си, не са спазвали неговите задачи.

– Не знам, аз спазвах всичко.

Что вы творите ???? pic.twitter.com/CCKeaLO74Q — Alexey Spiridonov (@spirik15) July 5, 2020

– Вие скоро говорихте, че Урал няма да ви плати. С Вас разплатиха ли се?

– Едно плащане имаше. Остана още за два месеца.



– В Гърия ще играе за договор с по-добри условия или с по-лоши?

– Отивам на понижение. Но това не е критично – на мен ми е интересно да се провам в ролята на легионер.



– Какви още реални варианти имаше пред Вас?

– Имах оферта от катарския клуб Ал-Ахли, в който Роман Данилов играе. Но в Гъреция нивота на волейбола е по-високо, да и условията са по-добри.



– Дмитрий Илиних половината от изминалия сезон проведе в Гърция. Съветвахте ли се с него?

– Свързах се с Дима Филипов - разпределителят на Гърция и ПАОК. В Олимпиакос той е играл 5 сезона. Той ми даде цялата необходима информация за клуба, а и за живота в Гърция. Смятам, че особени проблеми няма да възникнат. Ще видим как ще се оправя с езика. Английският ми език не е на най-доброто ниво, но ще се справя. А волейболните термини са универсални. Треньор там ще ми е испанец.



– Знаете ли с кого ще играете заедно в Олимпиакос?

– Не, те още не са приключили този сезон. Надявам се да отида в шампиона на Гърция. Олимпиакос е най-титулуваният клуб в Гърция. Те са като Зенит (Казан) в Русия. Хубаво е да попаднеш в отбор с такава богата история.



– В Гърция има много луди фенове.

– Аз съм много емоционален играч, това ми харесва.



– Феновете на съперника могат да бъдат жестоки и да проявят излишни емоции.

– Нищо страшно няма, мен и в Полша ме считат за враг №1. Интересно ми е да почувствам тази атмосфера в Гърция. Надявам се, че през новия сезон цялата тази история с коронавируса ще приключи и на трибуните ще има фенове. Там са луди - точно в залите, където палят огньове и хвърлят всякакви предмети. Веднъж видях, че тоалетна чиния е свалена от трибуните…



– На какво ниво е шампионата в Гърция?

- Веднъж гърците в Шампионската лига направиха пробив. .Спомням си, че през 2009 година Ираклис победи моят отбор Искра на полуфиналите. Пламен Константинов игра за тях тогава, беларусинът Олег Ахрем, германецът Симон Тишер. Сега гръцките клубове в Европа не се открояват, но вътрешното първенство остава добро, въпреки че конкуренцията не е най-високата. За титлата обикновено спорят Олимпиакос и ПАОК.



– В руския волейбол няма Спартак (Москва), но най-накрая ще можете да играете в любимия си червено-бял екип.

– Точно така! Спартак, Олимпиакос и сръбския Цървена Звезда са клубове побратими. Аз още в самолета за Атина ще бъда с червено-бял шал. За сега, още не са ми съобщили, кога трябва да пристигна. Най-вероятно в началото на есента. Между другото, шампионатът в Русия след подновяването на футболното първенство е ужасен. Нивото на футбола е ниско. Резултатите са ясни. Зенит (Санкт Петербург) може да бъде поздравен като шампион.



– На 32 години Вие за първи път заминавате да играете в чужбина. Вълнувате ли се?

– Не! Смятам, че ни предстои интересен сезон. Нов импулс за кариерата ми. Плюс това със семейството ми ще поживеем на морето. В руското посолство има училище, битови пролеми също не трябва да има.



