Манджукич напусна Ал Духаил

Хърватският нападател Марио Манджукич обяви в профила си в Туитър, че е напуснал катарския клуб Ал Духаил. Двете страни са се разделили по взаимно съгласие. 34-годишният Манджукуч премина в Ал Духаил през декември миналата година от състава на Ювентус и вкара един гол в седем мача.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V