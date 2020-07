Официално: Чави отсвири Барселона, остава в Ал-Сад

Легендата на Барселона Чави Ернандес официално отхвърли възможността да поеме каталунците от следващия сезон 2020/2021, след като подписа нов договор с катарския Ал-Сад.

От Ал-Сад се похвалиха, че са парафирали с Чави за следващата кампания и така всички фенове на Барса може да забравят за широкотиражирания вариант, че бившият халф ще поеме юздите от Кике Сетиен.

