Лилард опроверга слуховете за Лейкърс и Никс

Звездата на Портланд Деймиън Лилард не е фен на слуховете, пращащи го в Лос Анджелис Лейкърс и Ню Йорк Никс. Плеймейкърът на Блейзърс използва социалната мрежа "Туитър", за да даде красноречив отговор на поредната порция вътрешна информация, засягаща името и бъдещето му. Лейкърс и Никс са опциите на Деймиън Лилард

"Моята позиция не се е променила. Това е в резлутат на пандемията и липсата на съдържание, ха-ха", написа Дейм в профила си, изяснявайки, че не смята да напуска Орегон.

My stance ain’t changed. This is a result of a pandemic and lack of content lol. https://t.co/cPJp9wqZH3