НБА Кени Смит: Някой от "младите" отбори ще спечели титлата в НБА 05 юли 2020



Анализаторът от NBA on TNT Кени Смит не мисли, че основните фаворити като ЛА Лейкърс и ЛА Клипърс ще бъдат физически готови да се противопоставят на младата селекция на отбори като Милуоки, Денвър и Бостън. "Избирам по-младите отбори - Милуоки, Денвър, Бостън. Те са свежи и опитни. Момчетата тренираха по различен начин, за да се подготвят по-добре от ЛеБрон", сподели двукратният шампион с Хюстън Рокетс в предаването "Jalen & Jacoby". The great @kennysmith says younger teams will win the bubble championship not the Lakers or Clippers...what do you think? pic.twitter.com/LZnXL1CijX — Jacoby (@djacoby) July 3, 2020 0



