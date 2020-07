НБА Лейкърс и Никс са опциите на Деймиън Лилард 05 юли 2020 | 11:51 - Обновена Прочетена 379 0



Деймиън Лилард години наред е един от най-добрите пойнт гардове в НБА. През настоящия сезон звездата на Портланд играе на върха на възможностите си, опитвайки се собственоръчно да избута Блейзърс до заветната осма позиция в Западната конференция.За съжаление, през изминалите седем години с Лилард Портланд не успя да постигне някакъв значим отборен успех. Точно затова мнозина отказват да вярват, че 29-годишният гард ще остане в Орегон.По информация на Марк Берман от New York Post плеймейкърът би искал да премине или в Ню Йорк Никс, или в Лос Анджелис Лейкърс, ако бъде разменен. За момента Лилард остава верен на отбора си и никога не е заявявал публично, че иска да напусне, но потенциално отпадане на Блейзърс от битката за плейофите може да обърне посоката на ситуацията.



