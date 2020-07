Майк Тайсън: Свалих 30 килограма!

Майк Тайсън може да е в средата на 50-те си години, но шампионската му воля не стихва. Най-младият световен шампион в история не спира да удивява.

По-рано тази година „Железния Майк“ обяви изненадващо завръщане на ринга.

След серия от впечатляващи тренировъчни видеа сега нокаутьорът призна, че е свалил 30 килограма.

„Започнахме да тренираме, влязох в режим. Бях 130 килограма, а сега съм 100 – чувствам се прекрасно“, Тайсън заяви пред FightHype.



Наскоро Майк показа коремната си преса със снимка в социалните мрежи.

„Чувствам се неудържим в момента. Сякаш отново съм в прайма си. Боговете на войната искат да се бия пак“, допълни бившият №1 в тежка категория.

Mike Tyson turns 54 today @ESPNRingside



Youngest heavyweight champion in boxing history at 20 years old

50-6 Record

44 Knockouts pic.twitter.com/mWkiZI87H0