Супермач или шега: Тестват Хорхе Масвидал за COVID-19

Хорхе Масвидал е името, което веднага изникна в главата на всеки ММА фен за заместник на Жилберт Бърнс. Бразилецът даде положителна проба за COVID-19 и няма да се бие с Камару Усман на UFC 251.

Гилбърт Бърнс е с COVID 19, отпадна от UFC 251

За мнозина именно Масвидал трябва да спори за титлата в полусредна категория.

Just reported on @SportsCenter : The Usman-Masvidal talks are ongoing and moving in a positive direction. While there are still multiple hurdles left, feeling confident about the direction of the talks and barring any last minute issues it appears inevitable this fight gets done.

Носителят на пояса за „най-лошо к***ле“ веднага се самопредложи на Дейна Уайт и обяви, че е готов да приеме мечтания сблъсък с Усман само седмица преди галата.

Набралият инерция боец беше заснет да „преговаря“ и да бъде тестван за коронавирус. Официалният акаунт на ESPN в Twitter публикува фотосите и внесе смут в публичното пространство. Възможно ли е наистина да видим един от най-чаканите сблъсъци в UFC oще в първата вечер на „Бойния остров“? „Ако Хорхе прави тестовете само да ни подведе… ще е типично в негов стил“, коментират феновете в мрежата. Всеки ММА боец се подлага на тях преди да замине за остров Яс в Абу Даби. Очакват се повече подробности.

"Barring any last minute hiccups... people are very confident that, in exactly seven days from now, we're going to be seeing one of the most anticipated fights of 2020."@arielhelwani went on @SportsCenter to provide an update on @USMAN84kg and @GamebredFighter at #UFC251 pic.twitter.com/q1FFlXrzKU