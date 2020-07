Моторни спортове Диксън с втора победа от началото на сезона в Индикар 04 юли 2020 | 21:49 Прочетена 176 0



Скот Дискън (Chip Ganassi Racing) записа своята втора победа от началото на сезона в сериите Индикар, след като триумфира в Гран При на Индианаполис. За петкратния шампион, това е първи случай в кариера, в който той печели първите два старта за сезона. What a start to the season for @ScottDixon9!



After winning at @TXMotorSpeedway in June, he kicks off July with a win at @IMS in the GMR #IndyGP! #NBCRacingWeekend pic.twitter.com/r6kOxx2VL6 — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) July 4, 2020 Новозеландецът стартира от седма позиция и се движеше в тази част на колоната, но се оказа най-големия печеливш от единствения период с кола за сигурност по време на надпреварата. Диксън тъкмо бе минал през бокса за своя втори стоп когато новобранецът Оливър Аскю (Arrow McLaren SMP) се удари в стената на последния завой. При последвалото влизане в пит лейна на съперниците на Диксън, той се изкачи до втората позиция, като пред него бе единствено Грейъм Рейхъл (Rahal Letterman Lanigan Racing), който бе единственият пилот избрал стратегия със само две спирания за гуми и гориво. .@Oliver_Askew's day is done after a crash in the final corner at @IMS.



Take a look at what happened and watch the finish on @NBC. #NBCRacingWeekend stream: https://t.co/WbL0RL3Wsw pic.twitter.com/HOASaOeXOV — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) July 4, 2020 След рестарта Диксън лесно се справи със своя съперник и стигна до финал необезпокояван, финиширайки с преднина от близо 20 секунди пред него. Трети завърши победителят от миналогодишното Гран При на Индианаполис – Симон Пежно (Team Penske). Стартиралият първи Уил Пауър (Team Penske) завърши на разочароващата 20-та позиция след като колата му изгасна при последното влизане в бокса. В класирането при пилотите Диксън продължава да е водач с актив от 104 точки, втори с 75 е Пежно, а топ три с 64 затваря шампионът за 2019 година, Джоузеф Нюгардън (Team Penske). Следващият кръг от сериите Индикар е другата седмица, когато на „Роад Америка“ ще се проведат две състезания, по едно в събота и неделя.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

