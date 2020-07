НБА Гард на ЛА Клипърс е поредният заразен с COVID-19 в НБА 04 юли 2020 | 20:57 Прочетена 196 0



Гардът на Лос Анджелис Клипърс Лендри Шамет е дал положителна проба за коронавирус, съобщи The Athletic. 23-годишният Шамет, който кара втория си сезон в НБА, най-вероятно няма да отпътува с тима към Орландо идната седмица за подновяването на сезона в края на месеца, но е възможно да се присъедини към съотборниците си на по-късен етап.



Clippers guard Landry Shamet has tested positive for coronavirus and is unlikely to travel with the team to Orlando this week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 4, 2020 В средата на тази седмица от Клипърс съобщиха, че затварят тренировъчния си център за няколко дни, тъй като член на техния отбор е болен от COVID-19. В средата на тази седмица от Клипърс съобщиха, че затварят тренировъчния си център за няколко дни, тъй като член на техния отбор е болен от COVID-19. През този сезон Шамет има 47 мача за тима от Ел Ей, в които е записал по 9,7 точки, 1,9 борби и 1,9 асистенции средно на мач. 0



