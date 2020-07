Моторни спортове Академията на Ферари с пълна доминация на старта на сезона във Формула 2 04 юли 2020 | 19:07 - Обновена Прочетена 238 0



Трима представители на Академията за млади пилоти на Ферари окупираха местата на подиума в откриващия старт за сезона във Формула 2. Триумфът в основната надпревара на пистата "Ред Бул Ринг" грабна британеца Калъм Илот, който се поздрави с успеха след перфектно каране и много късмет. @Callum_Ilott



That first #F2 win feeling #AustrianGP #RoadToF1 pic.twitter.com/erhttc0ya5 — Formula 2 (@FIA_F2) July 4, 2020 На старта на надпреварата пилотът на UNI-Virtuosi потегли трети, но още преди първия завой бе на лидерската позиция, след което прекара половин обиколка гума до гума със своя съотборник Гуан Ю Джоу, като китаецът спечели битката. Трети в началото на надпреварата се движи Мик Шумахер, като топ три запазиха своите позиции по време на целия първи стинт. Джоу направи първи своето задължително спиране в 18-та обиколка, като Илот и Шумахер го последваха съответно един и два тура по-късно. Заради бавното загряване на гумите хард, лидер след стоповете бе синът на седемкратния световен шампион във Формула 1, но в първите две обиколки след своя стоп той се смъкна обратно до трета позиция. В 27-та обиколка дойде и повратният момент в състезанието, когато колата на Джоу получи технически проблем и той загуби темпо, подарявайки лидерството на Илот. Само три обиколки по-късно Артьом Маркелов изпита подобен проблем, но той нямаше късмета да докара своя автомобил до пит лейна, което наложи и излизането на автомобила за сигурност. LAP 27/40



Noooo Zhou The leader pulls to one side with an issue#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/v0Qmmz113H — Formula 2 (@FIA_F2) July 4, 2020 При рестарта Илот потегли перфектно, принуждавайки Шумахер да натисне малко повече, но голяма загуба на температура в гумите при сейфти кара не даде достатъчно сцепление на германеца и той излетя от пистата на седми завой, смъквайки се до 13-та позиция, след което финишира на незавидната 11-то място. След грешката на Шумахер, Маркус Армстронг се изкачи до втора позиция, но имаше трудната задача да задържи зад себе си шампионът във Формула 3 за миналата година, Роберт Шварцман. Новозеландецът успя в тази си задача, завършвайки на подиума в своя дебют в шампионата. LAP 36/40



*2019 @FIAFormula3 flashbacks*



Shwartzman is all over the back of Armstrong for P2...#AustrianGP #F2 pic.twitter.com/Sr2U3ClJ1o — Formula 2 (@FIA_F2) July 4, 2020 В утрешната спринтова надпревара, от първа позиция ще потегли бразилецът Филипе Другович, който и днес потегли от първа редица, но още в началото на състезанието изостана от лидерите. Спринтовата надпревара на „Ред Бул Ринг“ стартира утре от 12:10 българско време. 0



