Бруно Фернандеш е "Играч на месеца" за трети пореден път в Юнайтед

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш бе избран за трети пореден път за "Играч на месеца" в клуба, съобщиха "червените дяволи". Фернандеш премина на "Олд Трафорд" едва в края на януари, но веднага се превърна в ключов фактор в състава и за 13 мача записа 6 гола и 4 асистенции.

It's been quite the return to football for our Portuguese magnifico!



Congratulations to the latest #MUFC Player of the Month: @B_Fernandes8 pic.twitter.com/KX4AdxSbwV