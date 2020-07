Някога големи съпернички, а днес първи приятелки

Тенис

Една от най-големите легенди в женския тенис Крис Евърт, сподели, че голямата й съперничка на корта Мартина Навратилова днес е една от най-близките й приятелки. Отношенията между двете тенис величия по време на активните им професионални кариери са по-скоро сложни, като двете за известен период са и партньорки на двойки, а на сингъл се изправят една срещу друга цели 80 пъти през 70-те и 80-те години на миналия век.









"Сестра ми почина през февруари и Мартина беше до мен през целия ден. Беше на погребението, после у дома и остана до 10 часа вечерта. Тя и Пам Шрайвър бяха единствените играчи там", сподели 65-годишната Евърт в телефонно интервю за The Associated Press. "В момента Мартина определено е една от най-близките ми приятелки. Няма съревнование помежду ни. В отношенията ни няма никакво напрежение или нещо такова. Това чувство е освобождаващо. Наистина се наслаждавам на нейната личност, както и тя на моята", допълни американката.









Крис Евърт и Навратилова завършват кариерите си с по 18 титли от "Големия шлем" на сингъл. Навратилова пък е вероятно и най-великата тенисистка на двойки в историята с рекордните си 31 трофея от "Големия шлем" при тандемите плюс още 10 на смесени двойки. През 2006, почти на 50 години, Навратилова грабва последната си титла от "Шлема", печелейки US Open на смесени двойки с партньор Боб Брайън.