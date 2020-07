Още един топ тенисист с COVID-19

Един от най-добрите млади тенисисти Франсис Тиафо обяви, че е дал положителен тест за новия коронавирус. Така 22-годишният американец няма да вземе участие в демонстративния тенис турнир в Атланта All-American Team Cup този уикенд.

Unfortunately, I tested positive late Friday for Covid-19 and have to withdraw from the All-American Team Cup special event in Atlanta this weekend. Over the past two months, I have been training in Florida and tested negative there as recently as a week ago pic.twitter.com/DeqR3eBxQo