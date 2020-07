Моторни спортове Шампион в НАСКАР с положителна проба за COVID-19 04 юли 2020 | 15:34 Прочетена 21 0



Шесткратният шампион в НАСКАР Къп Сериите Джими Джонсън е дал положителна проба за COVID-19. Тестът е бил направен в петък следобед, след като съпругата на 44-годишния американец е дала положителна проба. Джонсън не е имал никакви симптоми на болестта, но като превантивна мярка си е направил тест. Заради положителната си проба, пилотът на номер 48 няма да може да участва в утрешния старт на „Индианаполис Мотор Спийдуей“, като неговото място ще бъде заето от Джъстин Алгайър. За Джонсън това ще е първи пропуснат старт в Къп Серии от 2001 година насам, което ще сложи край на неговата серия от 663 последователни надпревари. 663 consecutive @NASCAR Cup Starts

Get well soon, @JimmieJohnson. pic.twitter.com/J92VK9ZCmo — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 3, 2020 За да може да се завърне зад волана на своя Chevrolet, Джонсън ще трябва да даде минимум два негативни резултата, които ще трябва да са направени повече от 24 часа един от друг. Самият Джонсън не е бил в Индианаполис когато му е направен теста, но като превантивна мярка още един от членовете на неговия екип ще бъде поставен под карантина, заради близките си контакти с шампиона.

