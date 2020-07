Красавица от Казахстан стана съотборничка на националката Симона Димитрова

View this post on Instagram

Девушки, ничем не ограниченные, начинают устанавливать себе рамки самостоятельно. Девушки, живущие по чьим-то запретам и правилам, жаждут их нарушить. Таким образом, в первом случае получается самовоспитанное благородие, а во втором дисциплинированное лицемерие.

A post shared by Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20) on May 22, 2020 at 6:44am PDT