Бруклин краде Попович от Сан Антонио?

В последния епизод на подкаста "Let's Get Technical" водещият Джералд Браун подхвърли на аудиторията информация за целите на Бруклин. Според него Нетс ще направят бомбастична оферта на старши треньора на Сан Антонио Спърс Грег Попович.

С уволнението на Кени Аткинсън ръководството на Бруклин Нетс постави сериозна въпросителна за това кое ще е новото лице на основното място на скамейката. "Мрежите" вероятно ще трябва да се съобразят с исканията на двете си големи звезди Кевин Дюрант и Кайри Ървинг, които имаха пръст в раздялата с Аткинсън. Бруклин Нетс се раздели със старши треньора си

"There's a story going around that the Brooklyn Nets are looking to make a Godfather offer to Gregg Popovich." #GoSpursGo pic.twitter.com/mcZM23m8up — Josh Paredes (@Josh810) July 3, 2020 Легендарният Попович вече цели 26 години е начело на "шпорите", с които има 5 титли от НБА, а също така три пъти е обявен за "Треньор на годината". Би било наистина странно да видим Поп в различен отбор от Спърс, тъй като той вече е на 71 години и не е изключено в близко бъдеще да се откаже от професията.



