Валенсия със силен трансфер, привлече топреализатора на Лига Ендеса

View this post on Instagram

Jugar en el Real Madrid fue un sueño hecho realidad. No salió exactamente como esperaba, pero estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que me dieron y por poder jugar al más alto nivel y pelear por todos los títulos posibles. Un club señor, una institución histórica de la que he podido ser parte y de lo que me siento orgulloso. Muchas gracias a todos los que me ayudaron durante mi estancia, entrenadores, empleados, jugadores, cuerpo médico, directivos y aficionados. Os deseo lo mejor en el futuro. Un fuerte abrazo a todos! #halaMadrid #hastapronto

A post shared by Klemen Prepeli (@prepelicklemen) on Jul 3, 2020 at 2:52am PDT