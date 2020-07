UFC с 9 събития през август

Най-елитната ММА организация UFC ще проведе цели девет събития през месец август. От тях пет ще бъдат професионални бойни галавечери, а четири ще бъдат част от реалити формата „Contender Series“.

Още в първия ден на август бившата шампионка Холи Холм ще оглави събитие с коравата Ирен Алдана. Точно седмица след това UFC ще срещне бойците в тежката категория Дерик Люис и Алексей Олейник.

Може би най-очакваното събитие през август ще бъде UFC 252. За трети път един срещу друг ще се се изправят Даниел Кормие и Стипе Миочич. Дваматаимат по една победа в предходните им битки и ще ще завършат своята трилогия в може би последния двубой на Ди Си в кариерата му. В същата вечер мощния нокаутьор Жаирзиньо Рзоенструик ще се изправи срещу бившия хегемон при най-тежките Джуниор дос Сантос.

CONFIRMED! @DanaWhite provides all the details for #UFCFightIsland which will be happening #InAbuDhabi. @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/QjIVpmO0ru