Black Lives Matter "превзема" НБА, НФЛ и МЛБ

Революцията срещу расизма и всички форми на дискриминация в Съединените щати получи нов огромен тласък в края на тази седмица. Два водещи франчайза в различни спортове започват дискусии за смяна на имената си, докато Националната баскетболна асоциация (НБА) прие списък с послания, които играчите ще могат да слагат на потниците си. Предаването на ESPN "Непобедените" съобщи късно снощи, че ръководството на НБА е одобрило някои от предложените от играчите фрази и те могат да бъдат поставяни на видно място на потниците над имената. Тези послания са насочени в голямата си част към битката с расизма, която стана глобално дело след смъртта на Джодж Флод в Минеаполис.



Според информацията, НБА е одобрила фразите "Животите на чернокожите имат значение" (Black Lives Matter), която ще бъде изрисувана и на паркетите във всички зали, "Кажете имената им" (Say Their Names - хаштаг кампания в подкрепа на чернокожите жени), "Не мога да дишам" (I Can't Breathe - слоган в подкрепа на починалия през 2014 Ерик Гарнър), "Достатъчно" (Enough), "Власт на хората" (Power to the People), "Справедливост сега" (Justice Now), "Колко още" (How Many More) и други.



Междувременно, два легендарни отбора в два от четирите водещи американски спорта обявиха, че провеждат дискусии за смяна на имената. Първият от тези франчайзи е отборът от Националната футболна лига (НФЛ) Вашингтон Редскинс ("Червенокожите"), който има история в американския футбол от 30-те години на миналия век. На 26 юни сдружение от над 80 инвестиционни компании, които управляват бизнеси за над 620 милиарда долара, призоваха спонсорите ФедЕкс, Найк и Пепси да прекратят договорите си с отбора, ако той не смени името си. Първоначално собственикът Дан Снайдър изрази резервации към пълното ребрандиране (смяна на име, лого и т.н.), но компанията ФедЕкс, която държи правата върху името на стадиона в Лендоувър край столицата, го разубеди. Така от клуба обявиха, че след изслушването на редица мнения от обществото, бордът на директорите ще подложи промяната на дискусия.



Късно в петък се оказа, че Вашингтон просто е повлякъл крак, защото същото ще направи и бейзболният Кливланд Индиънс. Отборът от МЛБ носи името си цели 105 години, но в последните седмици в Щатите са атакувани редица символи, статуи и имена на награди, свързани по някакъв начин с неприемливите расистки прояви и дискриминация. Дискусиите при Редскинс и Индиънс са последните мерки срещу расизма, които се приемат в американския спорт в последните седмици. Преди това бейзболният Минесота Туинс премахна статуя на Калвин Грифин пред "Таргет Фийлд" в Минеаполис заради расистки реплики, отправени от бившия собственик преди десетилетия.



НАСКАР забрани използването на флага на Конфедерацията, която за много хора е символ на потисничество и робство. Професионалната асоциация на голфърите (ПГА) пък промени името на наградата "Хортън Смит", която бе кръстена на бивш президент на организацията, който е подкрепял клауза за членство само на белокожи.