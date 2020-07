Бойни спортове GLORY обявява фалит? 04 юли 2020 | 09:25 - Обновена Прочетена 61 0



Арън Бронстетър сподели в социалните мрежи, че според негови източници организацията обявява фалит и така явно ще излезе от играта. GLORY планираха няколко събития за изминалите месеци, но се наложи да ги отменят заради пандемията на COVID-19. Това обаче едва ли е голямата причина за финансовите проблеми, след като те не са платили заплати още от миналата година.



Това ли е краят на GLORY, която беше създадена през 2012 година? BREAKING! Journalist Giovanni Tjin reports that multiple reliable sources close to GLORY confirm that the Kickboxing giant isn't doing well. After Marshall Zelaznik resigned as the CEO of GLORY in May, rumors are that Cor Hemmers & Remon Daalder have been fired. (1/2) pic.twitter.com/ozkBL0RRHI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) July 3, 2020



