Гилбърт Бърнс е с COVID 19, отпадна от UFC 251

View this post on Instagram

As athletes we deal with pressure from results, coaches, family, fans and mainly within ourselves. Pressure is not only psychological it's also physical. @pso_rite is my main tool to release all my physical pressure, making me loose and ready for everything. . . Como atletas, lidamos com a pressão de resultados, treinadores, familiares, torcedores e principalmente dentro de nós mesmos. A pressão não é apenas psicológica, é também física. O @pso_rite é minha principal ferramenta para liberar toda a minha pressão física, deixando-me relaxado, solto e pronto para tudo. . . #psorite #psoritepartner

A post shared by GILBERT BURNS "DURINHO" (@gilbert_burns) on Jul 1, 2020 at 7:06am PDT