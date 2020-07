Испания Ривалдо: Би било грандиозно Меси и Кристиано да играят в един отбор 04 юли 2020 | 03:30 - Обновена Прочетена 193 0



копирано





"Щом Меси иска да напусне, значи нещо в съблекалнята на Барса не е наред. Може би той е уморен от всички проблеми на клуб през последните месеци. Когато договорът му изтече, Лео ще е на 34 години, но мисля, че с неговата класа спокойно ще може да продължи да играе в Ла Лига. Би било тъжно да видим как Меси си тръгва от Барселона, но все още се надявам това да не се случи", каза Ривалдо.

Rivaldo:



“When Messi’s contract ends, he'll be 34.



"Some agents are already dreaming about a Messi-Ronaldo double at Juventus and how big it will be around the globe."



Imagine



[Betfair] pic.twitter.com/ePPEq5fiQb — Goal (@goal) July 3, 2020 "Независимо от връзката си с клуба, Меси има право да напусне, ако реши. За него би било перфектно да се събере с Пеп Гуардиола, с когото работиха толкова добре в Барса. Колкото до



Темата за бъдещето на Меси бе коментирана и от бившия президент на Барселона Жоан Гаспар.

Joan Gaspart: "Messi no se irá del Barcelona, no creo que haga esa jugada" https://t.co/HXbNGxyied — MARCA (@marca) July 3, 2020 "Меси няма да напусне. Той е част от историята на Барса. Лео обича клуба. Семейството му се чувства комфортно тук. Не знам защо трябва да говорим за неща, които няма да се случат. Тези слухове идват в момент, когато не всичко в клуба е наред. Те нараняват феновете и радват враговете, но съм сигурен, че Меси няма да направи подобно нещо", заяви Гаспар.



"Убеден съм, че Меси ще остане в Барселона до края на кариерата си. Но това не означава, че после не може да отиде да играе на по-ниско ниво - в Китай, Япония или САЩ. Той има още няколко години, в които ще е най-добрият в света, а тази титла ще си остане негова и след това, защото във футбола едва ли някога ще се появи нов Меси", добави Жоан Гаспар. Бившата звезда на Барселона Ривалдо коментира бъдещето на Лионел Меси , след като се появиха информации, че аржентинецът няма да поднови договора си с каталунския клуб и ще си тръгне от " Камп Ноу " през 2021 година."Щом Меси иска да напусне, значи нещо в съблекалнята на Барса не е наред. Може би той е уморен от всички проблеми на клуб през последните месеци. Когато договорът му изтече, Лео ще е на 34 години, но мисля, че с неговата класа спокойно ще може да продължи да играе в Ла Лига. Би било тъжно да видим как Меси си тръгва от Барселона, но все още се надявам това да не се случи", каза Ривалдо."Независимо от връзката си с клуба, Меси има право да напусне, ако реши. За него би било перфектно да се събере с Пеп Гуардиола, с когото работиха толкова добре в Барса. Колкото до Ювентус , предполагам, че някои агенти вече мечтаят да съберат в един отбор Меси и Кристиано Роналдо . Ако това се случи, ще е свветовен бум. Вярвам, че Юве бързо ще успее да си върне инвестираните пари. Подобен тандем би влязъл в историята. Двамата най-добри футболисти за последните 10 години да играят заедно... Това би било грандиозно", смята световният шампион от 2002 година.Темата за бъдещето на Меси бе коментирана и от бившия президент на Барселона Жоан Гаспар."Меси няма да напусне. Той е част от историята на Барса. Лео обича клуба. Семейството му се чувства комфортно тук. Не знам защо трябва да говорим за неща, които няма да се случат. Тези слухове идват в момент, когато не всичко в клуба е наред. Те нараняват феновете и радват враговете, но съм сигурен, че Меси няма да направи подобно нещо", заяви Гаспар."Убеден съм, че Меси ще остане в Барселона до края на кариерата си. Но това не означава, че после не може да отиде да играе на по-ниско ниво - в Китай, Япония или САЩ. Той има още няколко години, в които ще е най-добрият в света, а тази титла ще си остане негова и след това, защото във футбола едва ли някога ще се появи нов Меси", добави Жоан Гаспар.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 193

1