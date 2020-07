Дюрант е ключова фигура за бъдещето на Бруклин

Няма да видим Кевин Дюрант в игра за Бруклин Нетс след рестарта на сезона, но със сигурност ще го наблюдаваме с екипа на "мрежите" през следващите години. По думите на генералния мениджър на клуба Шон Маркс се разбира, че Дюрант е ключова фигура за бъдещето на отбора и гласът му никога няма да остава пренебрегнат.

"Гласът му продължава да е сред водещите в разговорите ни за бъдещето на тима. Включвам го в дискусиите заедно с другите играчи и персонала за това как ще продължим да градим този отбор и как ще се движим в бъдеще", споделя Маркс, цитиран от Йън Бегли от SNY.

Nets GM Sean Marks has talked to Kevin Durant regularly since the season shut down. Marks says Durant, as you’d expect, ‘continues to be a very loud voice in terms of where we’re going in the future & what we’re doing.” More on that/other Nets topics here: https://t.co/Sq5ralwXxO