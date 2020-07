Донован Мичъл за отношенията си с Руди Гобер: В момента всичко е наред

Първите двама заразени с COVID-19 в НБА - Руди Гобер и Донован Мичъл от Юта, известно време бяха в сложни взаимоотношения. Гардът на "джазмените" беше разочарован от лековатите действия на френския център, който първи се зарази с коварния вирус. Мичъл заяви, че всичко е наред и тимът е фокусиран изцяло върху рестарта на сезона.

"В момента всичко е наред. Готови сме да играем... Каквото и да се е случило между нас, вече сме готови да подновим игра. Отборът ни е фокусиран и точно затова не се опитваме да отнемаме вниманието от всичко останало", сподели 23-годишната звезда на Джаз пред ESPN.

