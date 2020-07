Клоп: Няма да подарявам мачове на никого, ще играем с най-доброто до края

Младите и обещаващи футболисти на Ливърпул няма да получават мачове от Висшата лига като подаръци, предупреди мениджърът на отбора Юрген Клоп. Той заяви категорично, че ще пуска най-добрия си състав до края на сезона и ако някой от младоците отговаря на това условие, то той със сигурност ще бъде в титулярния състав.

Германецът каза в интервю преди мача с Астън Вила през уикенда: "Искаме да печелим мачове, а за да го правим във Висшата лига, ние трябва да пускаме възможно най-добрия състав на терена. Ако има млади футболисти, които са част от най-добрия ни състав, то те ще бъдат титуляри. Има такива, които са доста близо и са нашето бъдеще, но никой няма да получава мач от Висшата лига като коледен подарък. Това не е нормално. Сега сме шампиони и хората призовават да пускаме младите в игра, да им дадем шанс. Ще го направя и ще паднем, след което ще ни обвинят, че сме загубили концентрация. Ще казват, че не правим това и онова".

