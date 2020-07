НБА Зайън Уилямсън също трансформира тялото си 03 юли 2020 | 19:20 Прочетена 371 0



Built for this pic.twitter.com/xdB0OMex35 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 2, 2020 Официалният акаунт на Пеликанс в "Туитър" публикува серия от снимки с участието на Зайън, Джрю Холидей, Джош Харт и Джей Джей Редик от тренировъчната зала. Снимката на Уилямсън обаче отнема вниманието от останалите.



Zion had enough of the 'fat or muscle' argument pic.twitter.com/khAJBL23pM — Bobby Reagan (@BarstoolReags) July 2, 2020 "Пеликаните" ще се нуждаят от солидно представяне на Зайън във финалните 8 мача от редовния сезон. Тимът на Алвин Джентри е на 3.5 победи зад осмия Мемфис и не трябва да бърка, ако иска да заеме последното плейофно място.





