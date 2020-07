Балкан с ново попълнение

View this post on Instagram

Davonta Dordan (190 cm, 23 god), novi je lan Mornara ali ga navijai “Ponosa Bara” nee gledati u dresu svog voljenog tima naredne sezone jer je pozajmljen bugarskom Balkanu iz Botevgrada. Mornar tako prati trendove najveih klubova koji angauju mlade talentovane igrae i šalju ih na “brušenje” u klubove u kojima imaju sve uslove za napredak kroz adekvatne takmiarske programe. Dordan je minule sezone u dresu Bafala postizao 11,5 poena po utakmici, imao prosjeno 5,3 skoka i 5,3 asistencije. Da je Izabran je za najboljeg defanzivca NCAA lige i treu sezonu zaredom biran je u ALL Mac petorku. Drugi je najbolji asistent u istoriji Bafala i etvrti po ukradenim loptama! #ponosbara

