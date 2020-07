Гран При на Чехия в MotoGP ще се проведе без фенове

Гран При на Чехия, трети кръг от сезона в MotoGP, ще се проведе без фенове тази година в Бърно заради пандемията от COVID-19, съобщиха от регионалното правителство.

Надпреварата във втория по големина град в страната ще се състои на 9 август. Събитието привлече 186 хиляди зрители през уикенда миналата година.



The 2020 Czech Grand Prix will be held behind closed doors, with no fans allowed in. All tickets eligible for full refund or valid for 2021.