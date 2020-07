НБА Коби Брайънт с две обложки на NBA 2K21 03 юли 2020 | 16:40 Прочетена 52 0



this tweet for a closer look at the creation of the two Mamba Forever Edition covers and to get big #NBA2K21 updates through the rest of the year — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020 Тази седмица стана ясно, че другите двама баскетболисти, които са избрани да бъдат на кориците на NBA 2K21, са Деймиън Лилард и Зайън Уилямсън.



Mamba Forever A closer look at the covers



We love and miss you Kobe #NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020 Коби и дъщеря му - Джиджи, напуснаха този свят в трагична катастрофа с хеликоптер на 26 януари тази година. "Черната мамба" посвети цялата си кариера на Лос Анджелис Лейкърс, с който спечели 5 титли от НБА, а индивидуалните му отличия включват 18 участия в "Мача на звездите", MVP на сезона през 2008-а, двукратен MVP на Финалите, 11 пъти селектиран в Първия идеален отбор на НБА и 9 пъти в този на най-добрите защитници. Покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт очаквано бе избран да блести на обложката на новия баскетболен симулатор NBA 2K21. Версията с лика на петкратният шампион от НБА се нарича Mamba Forever Edition, а самите обложки са две на брой - едната, с потника с №8, е за системите PS4, PC и т.н, докато другата с №24 е за технологиите от следващото поколение - PS5 и XboX Series X.Тази седмица стана ясно, че другите двама баскетболисти, които са избрани да бъдат на кориците на NBA 2K21, са Деймиън Лилард и Зайън Уилямсън.Коби и дъщеря му - Джиджи, напуснаха този свят в трагична катастрофа с хеликоптер на 26 януари тази година. "Черната мамба" посвети цялата си кариера на Лос Анджелис Лейкърс, с който спечели 5 титли от НБА, а индивидуалните му отличия включват 18 участия в "Мача на звездите", MVP на сезона през 2008-а, двукратен MVP на Финалите, 11 пъти селектиран в Първия идеален отбор на НБА и 9 пъти в този на най-добрите защитници.

